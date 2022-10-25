Волгоградских мобилизованных отправили в центры подготовки Минобороны

Фото: пресс-служба ЮВО.

Мужчин из Волгоградской области, призванных в ходе частичной мобилизации, после обучения на региональном полигоне продолжают перебрасывать в центры подготовки Минобороны РФ.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, на днях военные на железнодорожном транспорте отправились в новые районы, где пройдут боевую подготовку и боевое слаживание в составе подразделений по своим воинско-учетным специальностям.

- После прибытия в назначенные районы военнослужащие продолжат совершенствовать боевую подготовку в составе взводов, рот и батальонов и приступят к выполнению поставленных боевых задач, - отметили в ЮВО.

Напомним, на волгоградском полигоне военнослужащие проходили одиночную подготовку, стреляли из автоматов, гранатомётов, пулеметов, обкатывали бронетехнику, учились оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях.