В 13 лесничествах Волгоградской области до конца осени высадят 1,3 млн растений

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгоградской области до конца осени увеличат объем зеленого фонда. К зиме на территории региона высадят 1,3 миллиона сеянцев и саженцев на общей площади 320 га. Высадка растений проходит в рамках мероприятий по компенсационному лесовосстановлению. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомприроды. Новые деревья и кустарники высаживают в 13 лесничествах.

Самые большие площади для высадки сеянцев и саженцев определены в Алексеевском (40 га), Ольховском (40 га), Нижнечирском (39 га), Михайловском (30 га) лесничествах.

- Механизм компенсационного лесовосстановления подразумевает высадку зеленых насаждений взамен утраченных или пострадавших в ходе хозяйственной деятельности человека, - отметили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Регион является одним из пилотных, где постоянно выделяются территории для компенсационной высадки деревьев. Для лесовосстановления Волгоградская область может выделить участки общей площадью 3,6 тысячи га.