Отключат свет 25 октября в двух районах Волгограда

Электричества не будет почти весь день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде из-за плановых ремонтов на электросетях продолжаются отключения электричества. Во вторник, 25 октября 2022 года, локальный блэкаут энергетики объявят в двух районах – Дзержинском и Советском. Затронет он, в основном поселки и частный сектор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Дзержинском районе 25 октября обесточат улицы на Ангарском и в Гумраке. Света не будет с 10 до 17 часов на улицах: Вьюжная, Дусева, Степкина, Троицкая, Летчиков, Ракетчиков, Знаменская, Календарная, Ахтубинская, Костровая, в переулке Знаменский.

В Советском районе локальный блэкаут объявят во вторник с 9 до 17 часов на улицах: Бадальяна, 7, 3, Волгоградская, дома №152, 154, Журавлинская, №1-13, 3а, 5/1, 5/2, 7/1, 9/1, 9/2, 2-14, 8/1, Кабардинская, №45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, Климчука, №6, 7, 23, Леонова, №3, 5, 14 36-я Гвардейская, №1-21, 9г, 15г, 21/1, 25-31, 2-8, 12-34, 35, 21/2, 23, Монгольская, №3а, 7, 6а, 8, Новосибирская, №3-17, 2-16, 16а, Надежды, №1-5, 7-29, 8, 10, 12, 17/2, 17/1, 21, 30, 17-23, Октябрьская, №1, 5, 7, 4-10, Рыкова, №28, 29, 30, Революционная, №3-31, 2, 6-14, 8а, 10а, Педагогическая, №2-38, 1-33, Полярная, №1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, Светлая, №1, 7, 9, 15, 4, 8, 4, 8, 17-23, 18-22, 16а, Сельскохозяйственная, №1-19, 13г, 1б, Семушкина, №1-9, 4, 3/1, 2-10, Стрельникова, №2-14, 1-27, Терешковой, №1и, 1л, 2, 4, 8.