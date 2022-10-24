В Волгоградской области директора фирмы будут судить за гибель мальчика на стройке

Следователи завершили расследование уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела после гибели 13-летнего подростка на стройке. В июне мальчик упал с высоты второго этажа и разбился. Уголовное дело было возбуждено на директора коммерческой организации из Волгограда, в собственности у которой было недостроенное здание в Городищенском районе, где произошло ЧП. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

43-летний обвиняемый на территории Новожизненского сельского поселения не достроил здание. После завершения работ директор фирмы не обеспечил консервацию объекта капитального строительства и не огородил его, чтобы никто не мог зайти внутрь.

5 июня этого года 13-летний подросток оказался на недостроенном кирпичном здании и упал со второго этажа. Школьника госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Несмотря на помощь врачей, 13 июня мальчик скончался.

Городищенский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Прокуратура утвердила обвинение, материалы были направлены в суд.