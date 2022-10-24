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Происшествия24 октября 2022 14:02

В Волгоградской области директора фирмы будут судить за гибель мальчика на стройке

СК завершил расследование уголовного дела
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следователи завершили расследование уголовного дела

Следователи завершили расследование уголовного дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела после гибели 13-летнего подростка на стройке. В июне мальчик упал с высоты второго этажа и разбился. Уголовное дело было возбуждено на директора коммерческой организации из Волгограда, в собственности у которой было недостроенное здание в Городищенском районе, где произошло ЧП. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

43-летний обвиняемый на территории Новожизненского сельского поселения не достроил здание. После завершения работ директор фирмы не обеспечил консервацию объекта капитального строительства и не огородил его, чтобы никто не мог зайти внутрь.

5 июня этого года 13-летний подросток оказался на недостроенном кирпичном здании и упал со второго этажа. Школьника госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Несмотря на помощь врачей, 13 июня мальчик скончался.

Городищенский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Прокуратура утвердила обвинение, материалы были направлены в суд.