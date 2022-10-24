Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 октября 2022 12:03

В Волгограде идет под суд 27-летний врач за торговлю сертификатами о вакцинации

Бывшему медработнику грозит 2 года тюрьмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура передала уголовное дело в суд.

Прокуратура передала уголовное дело в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего участкового врача-терапевта мобильной бригады, торговавшего сертификатами вакцинации от коронавируса. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного надзорного органа, мужчине грозит 2 года тюрьмы за нарушение трех статьей УК РФ (взяточничество, служебный подлог, покушение на взятку).

Напомним, в 2021 году медработник получил 170 тысяч рублей взамен на сертификаты о прививке от COVID-19. При этом по факту иммунизацию пациенты не проходили, а препарат мужчина выливал.

Уголовное дело расследовали регионального ГУ МВД и СК РФ.

- В отношении взяткодателей материалы выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования, - добавили в прокуратуре.