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Общество24 октября 2022 12:00

В Волгограде обнаружили предприятие-фантом

Предпринимателя не нашли по указанному адресу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде обнаружили несуществующее предприятие. Фото: АВО

В Волгограде обнаружили несуществующее предприятие. Фото: АВО

В Волгограде сотрудники Россельхознадзора обнаружили предприятие-фантом, которое хоть и значилось в реестрах, на деле по указанному адресу отсутствовало. После профилактического визита площадку ИП Никольского О.В. признали фантомной и исключили из реестра системы «Цербер», сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

На предприятие специалисты обратили внимание во время анализа данных системы «Меркурий». Как следовало из документов, на площадке в Волгограде предприниматель занимался торговлей животноводческой продукцией. Но по указанному адресу ничего не оказалось. Теперь нет и в базе данных.