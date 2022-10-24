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Общество24 октября 2022 11:38

В Волгограде АО «ВМЭС» оштрафовали на 1 млн рублей за обесточенный СНТ

Компания получила два штрафа за неделю
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
СНТ осталось без электричества.

СНТ осталось без электричества.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде антимонопольщики дважды за неделю оштрафовали АО «Волгоградские межрайонные электрические сети». Поводом стало несоблюдение АО «ВМЭС» правил технологического присоединения к электросетям СНТ «Воход», которое осталось без света. Сумма штрафов составила 1 миллион рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском УФАС России.

- Компания уже не в первый раз привлекается к административной ответственности за нарушение сроков технологического присоединения, - рассказала замруководителя управления Анна Гаджиева.

Как пояснили в ведомстве, сетевая организация приняла на себя обязательства и должна была подключить дачи к электросетям. Но по непонятным причинам СНТ до сих пор остается без электроэнергии. Если компания и дальше будет срывать сроки, то за каждый подобный случай штраф будет до миллиона рублей.