В центре Волгограда из-за ДТП на рельсах временно остановили движение трамваев

В центре произошло ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В понедельник, 24 октября, в Центральном районе Волгограда из-за двух попавших в ДТП автомобилей пришлось временно остановить движение трамваев. Авария произошла примерно в 12.2 часов на пересечении проспекта Ленина и улицы Глазкова. На место выехали сотрудники экстренных служб.

В Волгограде из-за аварии на рельсах временно остановили движение трамваев Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказала сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, 24-летний водитель "БМВ-520" поворачивая на улицу Глазкова не предоставил преимущество "Хендэ Солярис", за рулем которой находился 32-летний волгоградец. В итоге обе легковушки оказались на трамвайных рельсах. К счастью, в аварии никто не пострадал, а стражи порядка зафиксировали происшествие, позволив пустить вагоны с пассажирами.

Как уточнили в администрации города-героя, движение общественного транспорта удалось оперативно восстановить.