В нескольких районах Волгограда 24 октября внезапно отключили электричество

Жители нескольких районов Волгограда столкнулись с проблемами с электричеством Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде практически ежедневно происходят плановые отключения электричества. Но 24 октября в нескольких районах областного центра свет отрубили совсем не по плану. На отсутствие электричества жаловались горожане, которые проживают или работают в Советском и Кировском районах, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- На работе сказали, если в течение часа света не будет, отпустят по домам, - рассказали волгоградцы.

Однако сокращенный рабочий день все же не настал. Электричество вернулось в дома и офисы. Энергетики выясняют причины перебоя энергоснабжения.

- У потребителей происходили кратковременные отключения электроэнергии. В кратчайшие сроки энергетики восстановили нормальный режим электроснабжения. В настоящее время все потребители запитаны. Причины выясняются, - сообщили в компании «Россети Юг - Волгоград».