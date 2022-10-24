В Волгограде 5 новых УК получили лицензии

В регионе работают 194 УК. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде недобросовестные управляющие компании одну за другой лишают лицензий. Тем не менее, меньше их не становится. Так, в Волгоградской области лицензии на управление многоквартирными домами получили пять новых УК - «УК Комфорт Сити», «Барс», «УК Агат», «МКД Эксперт» и «УК Ледокол», сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной ГЖИ.

- Пока они не имеют многоквартирных домов в управлении, однако успех работы новых компаний будет полностью зависеть от выполнения взятых обязательств, - рассказали в госжилнадзоре.

На сегодня в Волгограде и области лицензии на работу есть у 259 управляющих компаний, фактически из них работают и управляют многоквартирными домами 194. В течение года аннулировали лицензии у трех УК - «Покровъ», «УО «Гала Парк» и «УК Жилищный Стандарт». Также идет процесс по делу ООО «Умный дом Волгоград».