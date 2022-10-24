В Волгограде на видео попала погоня полицейских со стрельбой за лихачом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейским пришлось в ночной погоне останавливать лихача. Инспекторы ГИБДД хотели проверить документы у водителя «ВАЗ-2106», который проигнорировал их попытался на скорости скрыться. Отечественный автомобиль грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречку, создавая аварийные ситуации. К преследованию подключились еще несколько экипажей Госавтоинспекции, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Погоня попала на камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы в машинах ГИБДД.

Один из полицейских выстрелил в воздух в целях предупреждения, а затем по колесам «шестерки». На этом погоня подошла к концу, «ВАЗ» не смог продолжить движение. Водителя задержали. Оказалось, что за рулем был молодой человек, которого ранее лишили водительских прав. На волгоградца составили административные протоколы. Суд наказал его штрафом и административным арестом.