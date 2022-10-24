«Ситиматик-Волгоград» вывез более 2 тонн отходов с территории вокруг кинотеатра «Юбилейный»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

«Ситиматик-Волгоград» откликнулся на обращение АО КАУСТИК и поддержал инициативу проведения акции по уборке территории вокруг кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предоставил свою спецтехнику для сбора и вывоза собранных в ходе акции отходов. В итоге регоператором было транспортировано более двух тонн собранного мусора, большую часть которого составил пластик и различная упаковка. Полезное вторсырье было отправлено на переработку и получит вторую жизнь.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В уборке по технологии раздельного сбора приняли участие волонтеры из числа сотрудников «КАУСТИКа» и студентов Волгоградского политехнического колледжа им. В.И. Вернадского – всего более 30 человек, некоторые из которых пришли семьями и с детьми.

Перед началом акции представитель «Ситиматик-Волгоград» провел для участников акции инструктаж о правилах раздельного сбора отходов и безопасности при обнаружении опасных предметов, таких как, например, медицинские отходы. Кроме того, волонтеры узнали о переходе Волгограда на раздельное накопление отходов по двухконтейнерной системе, а также о деятельности экопункта регионального оператора по приему вторичного сырья «Вторматик». Все получили буклеты с подробной информацией об экопункте.

Компания «Ситиматик-Волгоград» обращается к волгоградцам с просьбой поддерживать городские территории в порядке и пользоваться урнами и контейнерами для складирования отходов.