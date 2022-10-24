Андрей Бочаров обсудил качество работ при реализации нацпроектов Волгоградской области

В понедельник, 24 октября, глава Волгоградской области на оперативном совещании обсудил реализацию нацпроектов на территории региона. За последний год благодаря программам построено 57 важных объектов, в том числе современный онкоцентр, школа-тысячник на юге города-героя, футбольный манеж на стадионе Логинова в Волжском и другие.

Особое внимание губернатор уделил качеству работ в условиях санкционного давления. Все должно выполняться на высшем уровне, подчеркнул Бочаров. А работы на ближайшие годы много.

- Обеспечено контрактование 54% от объёмов 2023 года и порядка 20% от плана 2024 года, - сообщил Андрей Бочаров. - Это школы, поликлиники, дороги, коммунальные и экологические объекты, объекты культуры, спорта, благоустройства и многое-многое другое.