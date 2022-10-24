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Экономика24 октября 2022 9:14

Андрей Бочаров обсудил качество работ при реализации нацпроектов Волгоградской области

24 октября губернатор провел оперативное совещание
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Андрей Бочаров обсудил качество работ при реализации нацпроектов Волгоградской области

Андрей Бочаров обсудил качество работ при реализации нацпроектов Волгоградской области

В понедельник, 24 октября, глава Волгоградской области на оперативном совещании обсудил реализацию нацпроектов на территории региона. За последний год благодаря программам построено 57 важных объектов, в том числе современный онкоцентр, школа-тысячник на юге города-героя, футбольный манеж на стадионе Логинова в Волжском и другие.

Особое внимание губернатор уделил качеству работ в условиях санкционного давления. Все должно выполняться на высшем уровне, подчеркнул Бочаров. А работы на ближайшие годы много.

- Обеспечено контрактование 54% от объёмов 2023 года и порядка 20% от плана 2024 года, - сообщил Андрей Бочаров. - Это школы, поликлиники, дороги, коммунальные и экологические объекты, объекты культуры, спорта, благоустройства и многое-многое другое.