В Волгограде разыскивают сбившего девочку водителя

Полицейские разыскивают водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Волгограда в воскресенье под колеса машины попала школьница, после происшествия водитель скрылся. 23 октября в 17.20 на улице Зины Маресевой неизвестный автомобиль ехал от улицы Кирова в сторону улицы 64-й Армии. Напротив дома №15 по улице Зины Маресевой он наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Девочку с травмой доставили в больницу. Скрывшегося водителя сейчас разыскивает полиция.