В Волгоградской области проверили военные автомобили

ВАИ проверила сотни машин. Фото: ЮВО

Перед приходом зимы в Волгоградской области проверили состояние военных автомобилей, также сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) провели занятия по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях гарнизона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе занятий с военными инспекторы ВАИ уделили особое внимание особенностям использования машин зимой, при переменчивой погоде и резких перепадах температуры. Рассказали солдатам и о новшествах в правилах дорожного движения. Кроме того, передвижной пункт технического контроля устроил техосмотр для сотен военных автомобилей, а старших машин ждал экзамен.