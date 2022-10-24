Утром в понедельник на трассе в Волго-Ахтубинской пойме образовалась огромная пробка

На трассе в Волго-Ахтубинской пойме образовалась огромная пробка. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утро понедельника вышло нервным для жителей региона, которым необходимо было добраться в Волгоград по трассе в Волго-Ахтубинской пойме. 24 октября на магистрали «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» образовалась огромная пробка. Даже после 10 часов утра длина затора составляет около 8 километров, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки».

Данные "Яндекс.Пробки"

Движение затруднено по направлению в Волгоград. Пробка растянулась от Госпитомника до СПК «Энергетик». Аварий, которые могли бы осложнить проезд для транспорта, на трассе нет.