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Общество24 октября 2022 7:18

Волгоградский Роспотребнадзор нашел нарушения в изготовлении хлеба

Надзорный орган оштрафовал пекарни на 60 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Надзорный орган оштрафовал пекарни на 60 тысяч рублей

Надзорный орган оштрафовал пекарни на 60 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Волгоградской области выявил нарушения при изготовлении хлебобулочных изделий. Проверка качества прошла по итогам 9 месяцев 2022 года. Как уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, эксперты взяли 427 проб и проверили их на соответствие требований техрегламента.

- Из общего числа исследованных проб не соответствовало установленным требованиям по физико-химическим показателям 0,2%, по микробиологическим показателям 0,9% проб, - уточнили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь пекарни оштрафовали на 60 тысяч рублей за выявленные нарушения. Пожаловаться на плохое качество продукции нужно по ссылке.