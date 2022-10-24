Волгоградский Роспотребнадзор нашел нарушения в изготовлении хлеба

Надзорный орган оштрафовал пекарни на 60 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Волгоградской области выявил нарушения при изготовлении хлебобулочных изделий. Проверка качества прошла по итогам 9 месяцев 2022 года. Как уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, эксперты взяли 427 проб и проверили их на соответствие требований техрегламента.

- Из общего числа исследованных проб не соответствовало установленным требованиям по физико-химическим показателям 0,2%, по микробиологическим показателям 0,9% проб, - уточнили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь пекарни оштрафовали на 60 тысяч рублей за выявленные нарушения. Пожаловаться на плохое качество продукции нужно по ссылке.