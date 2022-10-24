В массовом ДТП на втором километре в Волгограде пострадали 4 человека

В ДТП с участием трех машин пострадали 4 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде 23 октября произошла массовая авария на втором километре в Дзержинском районе, которая не обошлась без пострадавших. В 14.00 на улице Качинцев напротив дома №39 65-летний водитель на «Hyundai» выскочил на встречную полосу, где врезался в «Toyota Corolla» под управлением 50-летнего мужчины. От удара иномарку «Toyota» отбросило на ехавшую сзади «Ладу Веста», за рулем которой был 43-летний волгоградец. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии травмы получили все водители трех автомобилей, а также 19-летний юноша, который был пассажиром в «Toyota». Всех четверых госпитализировали.

Напомним, еще одно ДТП в воскресенье в Волгограде произошло на «Современнике». На перекрестке улицы Краснознаменской и проспекта Ленина «ВАЗ-2109» влетел в «Kia Optima». По уточненным данным, медицинская помощь потребовалась обоим водителям.