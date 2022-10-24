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Происшествия24 октября 2022 6:59

Под Волгоградом в болоте нашли тело пропавшей 72-летней учительницы

Следком организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

В одном из водоемов вблизи станицы Кумылженской Волгоградской области очевидцы обнаружили тело 72-летней бывшей учительницы Матрены Васильевны Майер. Как уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, по данному факту организована проверка.

Известно, что 21 октября пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Родные сообщили об этом в правоохранительные органы, к поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». Добровольцы распространили в соцетях ориентировку на пропавшую. Несколько дней женщину искали с утра до ночи. Однако нашли уже мертвой. Следователи выясняют обстоятельства гибели.