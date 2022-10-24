Волгоградцев ожидают магнитная буря и солнечное затмение 25 октября

Во вторник Солнце проявит активность, а потом будет прикрыто Луной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сразу два астрономических явления ожидает жителей Волгоградской области 25 октября. В этот день будет магнитная буря и солнечное затмение. Вспышки на Солнце прогнозируются утром во вторник. С 6.00 до 9.00 по сообщениям метеорологов, геомагнитная активность будет в 4-5 баллов, что является слабой бурей.

Тем не менее, метеозависимые волгоградцы наверняка могут почувствовать 25 октября недомогание. Так что рядом с собой нужно будет держать лекарства от мигрени и повышенного артериального давление.

Вдобавок к магнитной буре 25 октября произойдет солнечное затмение. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в планетарии, в Волгограде оно начнется во вторник в 12.39. Самый максимум ожидается в 13.56 минут – в это время Луна закроет диск Солнца на 65%. Закончится астрономическое явление в 15.10 минут. Теперь все зависит от погоды, позволит ли она увидеть затмение. Во вторник в Волгограде и области ожидается переменная облачность.