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Общество24 октября 2022 6:34

Свыше 244 млн кВт*ч солнечной энергии поступило в сети астраханского филиала «Россети Юг» с начала 2022 года

За девять месяцев текущего года в распределительную сеть филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило 244,5 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС)
Фото: Россети Юг

Фото: Россети Юг

Доля «солнечной» электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за 9 месяцев 2022 года составила более 10 %.

Астраханская область входит в тройку регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. За последние несколько лет в области ввели в эксплуатацию 13 солнечных электростанций общей мощностью свыше 285 МВт. Из них 9 СЭС передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг».

Развитие возобновляемых источников энергии в регионе увеличивает возможность технологического присоединения новых потребителей к сетям, не нанося при этом урона экологии.