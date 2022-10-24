Каждый второй волгоградец против запрета WhatsApp в служебных целях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

SuperJob спросил у жителей Волгограда, как они относятся к возможному запрету на использование WhatsApp в служебных целях. Каждый второй горожанин признался, что такая идея ему не по душе. 69% социально активных волгоградцев выбирают именно этот мессенджер для общения с руководством, коллегами, партнерами и клиентами. При этом женщин среди них больше.

Лишь 24% опрошенных заявили, что WhatsApp необходимо запретить. Причем среди них большая часть – мужчины. Сотрудники пожаловались. Что с помощью этого менеджера начальство распространяет сомнительные и даже незаконные указания.

- В то же время, если запрет будет принят властями, лишь 3 из 10 не хотят удалять рабочие контакты в WhatsApp. 55% волгоградцев, использующих мессенджер по работе, готовы отказаться от него, - отметили в SuperJob.