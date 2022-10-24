Крестный ход пройдет 4 ноября в Волгограде

По Волгограду пройдет Крестный ход. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде 4 ноября 2022 года будут отмечать два праздника. Светский - День народного единства, и православный – день Казанской иконы Божией Матери. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора по центру Волгограда 4 ноября пройдет Крестный ход, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской епархии.

Праздничные торжества 4 ноября начнутся с Божественной литургии в 8 часов утра в Александро-Невском соборе. В 10 часов православные волгоградцы начнут собираться у храма, в 10.15 Крестный ход пойдет по центральным улицам в сторону интерактивного парка «Россия – моя история». Продолжит праздник в 11.00 митинг-концерт ко Дню народного единства в пойме Царицы.