Сторонники волгоградского времени обратились в ФСБ и генпрокуратуру

В Волгограде сторонники местного времени обратились в различные ведомства Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сторонники местного времени в Волгоградской области снова решили высказать свое несогласие с возвращением региона в московский часовой пояс. В очередной раз они подготовили обращения в различные ведомства. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru активисты, юрист Алексей Севастьянов направил заявления в генеральную прокуратуру, ФСБ, Госдуму.

В обращении сторонники волгоградского времени просят провести служебную проверку действий прокуратуры региона, всей процедуры принятия закона «Об исчислении времени». Активисты уверены, что после проверок будут выявлены нарушения.

- По итогам проведенной проверки установить виновных должностных лиц, инициировавших, профинансировавших и допустивших реализацию сценария по преодолению в нашей области итогов регионального общенародного референдума, привлечь их к ответственности, - отметили волгоградцы, желающие вернуть местное время.

Также активисты настаивают на изъятии документов из облдумы, администраций региона и муниципалитетов, которые имеют отношение к проведенному в 2020 году опросу. В числе их просьб и проверка законности постановлений депутатов местного уровня, которые регламентировали определение часового пояса для Волгоградской области.