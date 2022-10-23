В Волгограде на перекрестке на Современнике не разъехались два автомобиля

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем в воскресенье в центре Волгограда произошло жесткое ДТП. На перекрестке на «Современнике» не разъехались два автомобиля. 23 октября в 13.00 20-летний водитель за рулем «ВАЗ-2109» выезжал с Краснознаменской со стороны улицы Мира на проспект Ленина. При повороте налево он не уступил дорогу «Kia Optima» под управлением 31-летнего мужчины, иномарка ехала во встречном направлении. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Скорая помощь увезла его в больницу с травмой головы.