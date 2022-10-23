В двух районах Волгограда отключат электричество 24 октября

В двух районах Волгограда не будет света в понедельник Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник небольшую часть Волгограда ожидает отключение электричества. Обесточены частично будут два района. Без света останутся дома, расположенные на двух улицах и в одном садовом некоммерческом товариществе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 24 октября временно не будет в Тракторозаводском и Советском районах с 9.00 до 17.00.

В Тракторозаводском районе свет отключат в 7-м квартале СНТ Север, на ул. Героев Тулы, 1/4, 2/2, 2/3, 3/16, 5/21, 20/336, 20/337, 20/240, 20/340, 26, 52, 54, 57, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 89, 93/1б, 93/3а, 93/7, 93/8, 93/12, 93/13, 93/31, 93/32, 93/34, 93/77, 93/78, 93/517, 93/518, 93/525, 109, 109а. В Советском районе коммунальные неудобства возникнут у жителей поселка Кирпичного завода, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 25, 26, 27, 46а.