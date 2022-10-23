В Волгограде больше недели ищут пропавшую 35-летнюю женщину

Фото: ЛизаАлерт

В Волгограде больше недели ищут Ирину Богатыреву (Кулакову). 35-летняя женщина ушла из дома ночью 14 октября на улице Ополченской в Тракторозаводском районе. С тех пор ее никто не видел. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Рост пропавшей женщины 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые мелированные волосы, карие глаза. Она была одета в черную куртку, синий спортивный костюм и белые кеды. Жителей Волгограда просят помочь в поисках. Если кто-то их горожан видел похожую на Ирину Богатыреву женщину, им нужно позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.