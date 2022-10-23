В Волгоградской области из-за выехавшей на встречку иномарки в ДТП пострадали 5 человек

В больницу госпитализировали пятерых пострадавших Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области накануне произошло ДТП, в котором травмы получили 5 человек. В Городищенском районе 22 октября на трассе «Качалино – Вертячий – Гумрак» 36-летний мужчина за рулем «Daewoo Nexia» выехал на встречную полосу, где влетел в «ГАЗель» с 27-летним водителем. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате жесткой аварии пострадали водитель и 33-летняя пассажирка «Daewoo Nexia», 56-летний, 29-летний и 33-летний пассажиры автомобиля «ГАЗель». С различными травмами бригады скорой помощи отвезли их в медучреждение.

Напомним, также в субботу в Николаевске в массовом ДТП пострадали 4 человека.