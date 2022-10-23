В Волгоградской области рассказали об участии женщин в СВО

Волгоградцам рассказали, могут ли отправиться на СВО женщины Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области напомнили о том, могут ли женщины отправиться в зону специальной военной операции. Как сообщили volgograd.kp.ru специалисты портала «Мобилизация. Волгоградская область», заявки от женщин на участие в СВО в любом статусе не принимаются. Они могут оказывать помощь как волонтеры в штабах #МЫВМЕСТЕ, которые помогают семьям военных в быту или собирают гуманитарную помощь.

- Подробнее о деятельности волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ можно узнать на сайте мывместе.рф или по номеру телефона 8-800-200-34-11, - добавлено в сообщении телеграм-канала «Мобилизация. Волгоградская область».

Напомним, жители Волгоградской области могут задать вопросы, связанные с частичной мобилизацией, через чат-бот или по телефону 122 ежедневно с 8.00 до 20.00.