Артисты НЭТа выступили в военном госпитале в Волгограде

Фото: Южный военный округ

В Волгограде в 413 военном госпитале минобороны России для находящихся на лечении военнослужащих и медиков выступили артисты НЭТа. Актеры представили специальную концертную программу. Она включала в себя отрывки и сцены основных спектаклей Нового экспериментального театра. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

- Зрители с теплотой встретили артистов театра, а те в свою очередь, обещали подготовить для военнослужащих новые программы для своих будущих выступлений, - отметили в ЮВО.

Также гостями концерта стали юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов. Они прочли стихотворения на патриотическую тему и передали военнослужащим письма и детские рисунки.