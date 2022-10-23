Новая неделя в Волгограде и области начнется с дождей

В понедельник пойдет дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая неделя в Волгоградской области начнется с облачной и дождливой погоды. Осадки пойдут уже в ночь на понедельник. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, дожди от небольших до умеренных 24 октября будут по области и в Волгограде. Ветер южный и юго-западный подует со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ночь на 24 октября по области будет +3...+8º, при прояснении до -2º, днем +6...+11º. В Волгограде в ночные часы +4...+6º, днем +8...+10º.