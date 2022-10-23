В Волгоградской области проверили работу метеопостов на трассах

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области еще далеко до снегопадов и резких скачков температур, которые приводят к коллапсу на дорогах. Заранее в регионе проверили системы экологического и метеомониторинга, которые установлены на магистралях. Посты позволяют собирать необходимые данные для предупреждения ДТП и заторов в непогоду. Готовность систем оценили специалисты ГКУ ВО «Безопасный регион». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете информационных технологий.

Комплексы позволяют следить за температурой воздуха и дорожного полотна, интенсивностью и типом осадков, оценивать скорость и направление ветра. Также метеопосты оснащены видеокамерами.

- Все полученные данные оперативно передаются в автоматизированную систему управления дорожным движением для корректировки фаз светофорного управления на отдельных участках улично-дорожной сети во избежание заторов и дорожно-транспортных происшествий, - отметили в комитете информационных технологий.

В Волгограде и Волжском работают 6 постов мониторинга погоды и 10 постов экологического контроля. Также подобные комплексы установлены в районах области и на федеральных трассах.