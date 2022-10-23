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Происшествия23 октября 2022 7:47

В Волгоградской области в массовом ДТП пострадали 4 человека

Происшествие случилось с участием трех машин
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В ДТП пострадали водители и пассажирка

В ДТП пострадали водители и пассажирка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Николаевск Волгоградской области 22 октября произошла массовая авария с участием трех машин. В 10.25 на улице Октябрьской при повороте налево на перекрестке с улицей Шевченко 45-летняя женщина за рулем «Нива Шевроле» не уступила дорогу и врезалась в «Volkswagen» с 25-летним водителем. От удара немецкую иномарку отбросило на «Lifan», которым управлял 53-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ДТП травмы получили все 3 водителя автомобилей и 59-летняя пассажирка «Lifan». Пострадавших госпитализировали.