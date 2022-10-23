В Волгограде дети из Донбасса побывали на спектакле в ТЮЗе

Дети из Донбасса побывали на спектакле в ТЮЗе
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Дети из Донбасса стали главными зрителями спектакля в ТЮЗе. Для юношей и девушек на сцене Волгоградского театра юного зрителя состоялся показ премьерного водевиля «Так не бывает». Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с мероприятия, которое не оставило ребят равнодушными.
На сцене зрителям показали премьерный водевиль
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Во время спектакля актеры взаимодействовали с детьми
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Водевиль «Так не бывает» проходит в яркой музыкальной атмосфере. Бравые гусары, романтичные барышни, плутоватые слуги — все герои этого искрометного сюжета обаятельны, колоритны и трогательны. После спектакля все зрители смогли сфотографироваться и пообщаться с актерами. Ребятам вручили сладкие подарки.
После показа дети и актеры смогли пообщаться и сфотографироваться
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Показ спектакля в ТЮЗе был организован для победителей конкурса «Пишем будущее» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Ребята остались довольны после посещения ТЮЗа
Фото: Геннадий БИСЕНОВ