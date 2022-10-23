В Волгограде дети из Донбасса побывали на спектакле в ТЮЗе

Дети из Донбасса побывали на спектакле в ТЮЗе Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дети из Донбасса стали главными зрителями спектакля в ТЮЗе. Для юношей и девушек на сцене Волгоградского театра юного зрителя состоялся показ премьерного водевиля «Так не бывает». Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с мероприятия, которое не оставило ребят равнодушными.

На сцене зрителям показали премьерный водевиль Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во время спектакля актеры взаимодействовали с детьми Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Водевиль «Так не бывает» проходит в яркой музыкальной атмосфере. Бравые гусары, романтичные барышни, плутоватые слуги — все герои этого искрометного сюжета обаятельны, колоритны и трогательны. После спектакля все зрители смогли сфотографироваться и пообщаться с актерами. Ребятам вручили сладкие подарки.

После показа дети и актеры смогли пообщаться и сфотографироваться Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Показ спектакля в ТЮЗе был организован для победителей конкурса «Пишем будущее» президентской платформы «Россия – страна возможностей».