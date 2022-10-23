Ночью в Волгоград приехали 53 жителя Донбасса

Фото: Администрация Волгоградской области

Минувшей ночью поездом в Волгоград прибыли 53 жителя Донецкой и Луганской Народных Республик, среди них 14 детей. Люди были размещены в гостинице «Ахтуба» в Волжском. Для них организована медицинская помощь, с прибывшими работают психологи, волонтеры, специалисты социальных служб. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

- В первую очередь помогаем людям разместиться, чтобы все смогли отдохнуть с дороги, а уже во второй половине дня в ПВР начнут работу соцслужба и юристы. Механизм оказания помощи уже отработан, -рассказал заместитель председателя регионального комитета социальной защиты населения Алексей Завражин.

Для прибывших в Волгоградскую область детей с Донбасса будет организован учебный процесс в школах, малышам предоставят садик. Взрослым будет оказана помощь в трудоустройстве и оформлении необходимых документов и выплат.

Напомним, на этой неделе губернатор Андрей Бочаров поручил создать в регионе и в подшефном Станично-Луганском районе 1000 дополнительных мест временного размещения для беженцев с Донбасса.