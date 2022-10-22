В Волгограде Джефф Монсон рассказал, почему гордится Россией

Джефф Монсон в Волгограде не в первый раз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Знаменитый боец Джефф Монсон 22 октября 2022 приехал в Волгоград. Спортсмен пообщался со школьниками и принял участие в патриотической акции «Да здравствует Россия!» на Мамаевом кургане, которым открылся межрегиональный форум «Я русский спортсмен», организованный Волгоградской федерацией школьного спорта. Перед этим на пресс-конференции россиянин американского происхождения рассказал, почему так любит Россию, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Я приехал в Россию, но я ее не выбирал, Россия выбрала меня. В России много разных ландшафтов, очень красивая страна. Но сама ценность России заключается именно в людях, - заявил Джефф Монсон. - Когда я говорю, что люблю Россию, я на самом деле говорю, что люблю людей в России.

Помимо российского паспорта у спортсмена есть паспорт ЛНР. Во время выступления перед юными спортсменами Монсон затронул тему спецоперации.

- Мы сегодня также поддерживаем российских солдат, которые защищают Донбасс. Сейчас, когда фашизм показал свое ужасное лицо, мы сейчас стоим здесь с русской душой и с русской смелостью, чтобы встретить этот вызов, - отметил Джефф Монсон во время акции на Мамаевом кургане. – Я очень горжусь тем, что россиянин.

В мероприятиях спортивного форума в Волгограде принимают участие около четырехсот детей из разных уголков России.