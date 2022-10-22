В Волгограде температура упадет до нуля

Днем пока еще будет тепло. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области резко похолодало. В ночь на 23 октября 2022 года температура в Волгограде упадет до нуля градусов, в районах местами будет морозно - до минус 6. Зато днем в воскресенье погода будет теплой, в областном центре до +12, по региону - до 14 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

А вот понедельник в Волгограде синоптики обещают дождливый, моросить и капать будет и днем, и ночью. Зато температура воздуха ночью 24 октября опустится лишь до 4-6 градусов со знаком плюс, днем будет 9-11 градусов тепла. Мокрым и прохладным будет и вторник, 25 октября.

По области 24 и 25 октября метеорологи также прогнозируют дожди от небольших до умеренных. Днем будет 5-11 градусов тепла, ночью – плюс 1-6 градусов, но местами при проясненияя температура все же упадет до минус 4.