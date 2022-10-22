В Волгоградской области за 79 млн рублей обустроят 119 пешеходных переходов

Светофоры установят на 119 участках региональных дорог. Фото: Архив "КП"

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объявил электронный аукцион по поиску подрядчика для обустройства 119 пешеходных переходов на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. За 79, 6 миллиона рублей нарисуют «зебру», установят светофоры и дорожные знаки в 23 районах области и в Михайловке, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомдортрансе.

Установят светофоры Т7, дорожные знаки и сделают разметку для повышения безопасности дорожного движения на средства программы «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок окончания работ – 25 мая 2023 года.

Среди районов, где пешеходы вскоре будут чувствовать себя безопаснее, Алексеевский, Городищенский, Дубовский, Еланский, Жирновский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, Киквидзенский, Котельниковский, Котовский, Кумылженский, Ленинский, Новоаннинский, Октябрьский, Ольховский, Палласовский, Руднянский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Урюпинский, Фроловский и Чернышковский, а также город Михайловка. Гарантия на светофоры и дорожные знаки будет действовать 5 лет, на разметку – год.