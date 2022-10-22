В Волгограде за сбыт наркотиков задержали двоих жителей Краснодарского края

Наркодельцы привезли крупные партии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двоих жителей Краснодарского края, у которых обнаружили оптовые партии метадона и героина. 40 летний мужчина находился в федеральном розыске за преступления в Краснодаре, а 39-летняя женщина - под следствием. Им грозит пожизненное заключение, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

По данным полицейских, и женщина, и мужчина ранее уже были судимы. В Волгоград они приехали как оптовики, наркотики привезли для продажи бесконтактным способом. «Зелье» они расфасовывали и делали закладки в тайниках по всему городу. Во время обыска в квартире, где жили наркоторговцы, нашли крупные партии метадона и героина, более 250 тысяч рублей, упаковку и фасовочный материал.

Сейчас следователи будут настаивать о заключении фигурантов уголовного дела под стражу.