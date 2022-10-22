В Волгограде 83-летнего пенсионера дважды переехали машины

Двое пешеходов оказались в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером в минувшую пятницу на севере Волгограда пожилого мужчину дважды переехали машины. Двойное ДТП с участием пешехода произошло около 19 часов на улице Шурухина в Тракторозаводском районе. 83-летний мужчина чудом остался жив, сейчас он в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

Сначала переходившего в неположенном месте дорогу пенсионера сбил 29-летний водитель на «Лада Приора». Затем на лежавшего на проезжей части пешехода наехал ехавший следом 53-летний водитель «Тойоты», который не заметил случившегося.

Еще два пешехода пострадали под колесами авто накануне в Волжском. Около 11 утра на «зебре» напротив дома №45 по улице Оломоуцкой сбили 71-летнюю пенсионерку. По предварительным данным, 64-летняя женщина-водитель на «Киа» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в «Ладу Калина», которая наехала на женщину.

В половине седьмого вечера еще одно ДТП случилось на улице Энгельса. 23-летнюю девушку, которая также шла через дорогу по нерегулируемому переходу, сбил 47-летний водитель «Пежо 307». Девушка от госпитализации отказалась, помощь ей медики оказали на месте, а вот пожилая женщина в больнице.