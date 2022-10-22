От COVID-19 умерла 85-летняя жительница Волгоградской области

Пожилая женщина не смогла справиться с заболеванием. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области за последние сутки заразились коронавирусом 85 человек, в том числе заболели четверо детей. Увеличился и список жертв COVID-19. От ковида и пневмонии скончалась 85-летняя жительница Ольховского района, такие данные на утро 22 октября 2022 года сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперштабе региона.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в ковидных госпиталях региона и на дому лечатся от коронавируса почти тысяча волгоградцев. Закрыли больницы за минувшие сутки 114 человек.

Всего с начала пандемии подхватили коронавирус более 261 тысячи человек, многие переболели по два-три раза. Вылечились на сегодня более 253 тысяч ковидных пациентов. Умерли 6909 человек.