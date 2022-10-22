На улицах Волгограда появляются пункты по переработке вторсырья

Все больше людей на планете подключается к сортировке и переработке мусора. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пункты приёма бумаги, картона, ПЭТ бутылок, ПНД флаконов, канистр, полиэтилена и пакетов, алюминиевых и жестяных банок, компьютерной и бытовой техники, стеклянной тары, одежды, упаковки Тетра Пак, а также щелочных батареек и аккумуляторов стали появляться в оживленных местах Волгограда. Переживающие за нашу экологию жители могут приносить сюда мусор практически ежедневно. И испытывать удовольствие от того, что внесли свой небольшой вклад в спасение планеты от превращения в свалку. Небольшие павильоны устанавливает компания «Вторград», и это стартап молодых активных предпринимателей Волгограда.

Проект по сбору вторсырья был создан для того, чтобы объединить людей, желающих уберечь окружающую среду, и предоставить им удобную инфраструктуру для передачи своего мусора в замкнутый цикл потребления, объяснили сайту volgograd.kp.ru создатели проекта. По их словам, среднестатистический человек выбрасывает около 450 кг отходов в год, из которых 180 кг - вторичное сырье.

Для некоторых волгоградцев стало сюрпризом, что за отходы можно получить деньги. В первые дни запуска компания устраивает акции для тех, кто принесет больше отходов.

– Я долго сдавала вторсырье на переработку на различных акциях, возила на разные концы города, а теперь так удобно,- отмечает первый посетитель экопункта.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

На сегодняшний день экопункты находятся по адресам: бульвар 30-летия Победы, 21 (парк у ТРК «Парк Хаус») и улица Ткачева, 20Г (парковка у «Магнит на Ткачева).

Мусор принимают со вторника по воскресенье с 8.00 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 12.30).