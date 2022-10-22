Две женщины погибли на пожаре под Волгоградом

Мать и дочь заживо сгорели в доме. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Волгоградские следователи выясняют обстоятельства трагедии в Краснослободске, где на пожаре в частном доме погибли две женщины. Тела 53-летней матери и 34-летней дочери на пепелище на улице Тимирязева 22 октября обнаружили пожарные. Организована доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с газовой плитой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК России по Волгоградской области.

- Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с газовой плитой, очаг возгорания – на кухне, где располагалась газовая плита, - рассказала представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.

Пожар в частном доме в ночь с 21 на 22 октября заметили соседи. Они тут же вызвали МЧС. После того, как огонь потушили, спасатели обнаружили тела матери и дочери. Женщины сильно обгорели. Признаков того, что их смерть носит криминальный характер, следователи при осмотре места происшествия не нашли.

Сейчас следователи назначили ряд судебных экспертиз, чтобы установить все обстоятельства случившейся трагедии.