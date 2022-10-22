На новом участке набережной в Волгограде сделают зоны отдыха и фудкорты

Пока участок набережной от моста до бронекатера выглядит печально. Фото: АВО

Власти Волгограда и области готовят проект благоустройства нижнего яруса набережной на участке от мемориального комплекса героям-речникам до моста через Волгу. В субботу, 22 октября, вдоль берега там прогулялись и провели совещание губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. Зону у воды власти хотят сделать многокилометровым единым комфортным пространством с зонами отдыха и фудкортами, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Эти две огромные набережные должны быть между собой соединены. Территория большая - 1200 метров. В течение этого года - в начале следующего необходимо окончательно определиться, - заявил Андрей Бочаров.

Что именно будет располагаться на пока неблагоустроенном участке набережной, решают вместе с молодежью. Пока концепция подразумевает наличие спортивных и детских площадок, мест для тихого отдыха и фудкортов, так чтобы волгоградцы любого возраста нашли себе место по душе. Все это должно в итоге развернуть город к Волге.