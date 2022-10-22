Жителей Волгоградской области оставят без телевидения и радио с 24 по 28 октября

Телевизор посмотреть смогут не все. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городах и поселках Волгоградской области с 24 по 28 октября 2022 года жители временно останутся без телевидения и радио. Из-за профилактических работ и отключения передающего оборудования в эти дни возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ОРТПЦ.

Плановые и внеплановые профилактические работы запланированы 24 октября в населенных пунктах Попов-1 и Калиновский. 25 октября не смогут посмотреть телевизор жители станицы Усть-Бузулукской, Калиновского и Бурацкого. 26 октября отключения радио и ТВ-сигнала запланированы в Новоаннинском и Калмыковском, 27 октября – Новониколаевском, Крутовском, Преображенской. И 28 октября без привычных программ останутся жители Калача-на-Дону, Новониколаевского района и Серафимовича.

При этом из-за плохой погоды некоторые работы могут перенести на другой день.

Полный список отключений ТВ и радио в Волгоградской области с 24 по 28 октября 2022 года