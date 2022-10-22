В Волгограде пройдет концерт в честь защитников Отечества

На сцену выйдут более 100 участников. Фото: Волгоградская областная детская филармония

В гарнизонном Доме офицеров в Волгограде 22 октября 2022 года пройдет концерт-акция «Защитникам Отечества посвящается...». На сцену выйдут коллективы областной детской филармонии - хореографический ансамбль «Улыбка», ансамбль танца «Юг России» и вокальная студия «СМС». Начало концерта в 16.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы. Более ста участников - дети и профессиональные артисты - выступят вместе на одной сцене для волгоградцев, военнослужащих и юноармейцев. В программе концерта-акции - 25 номеров.

Руководство гарнизонного Дома офицеров предоставило зал для проведения концерта совершенно бесплатно, а часть вырученных от продажи билетов средств будет перечислена в Волгоградский Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Стоимость билетов – от 500 рублей, приобрести их можно онлайн на сайте Волгоградской областной детской филармонии.