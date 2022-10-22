В ДТП в Родниковой долине пострадали двое взрослых и 11-месячный ребенок

Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Около пяти часов вечера в микрорайоне Родниковая долина в Советском районе Волгограда столкнулись две иномарки – Chery и Hyundai Accent. Вызвавшая переполох авария произошла на перекрестке улиц Шумского и Степанищева. По предварительным данным 60-летний водитель Chery не предоставил преимущество при повороте. В ДТП пострадали двое взрослых и 11-месячный ребенок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- 28-летний водитель автомашины Hyundai и его пассажиры 32-летняя женщина и 11-месячная девочка получили травмы, - рассказали в полиции.

Троих пострадавших с места аварии кареты скорой помощи увезли в больницу.