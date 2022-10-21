Первое в стране производство 5D-принтеров запустили в Волгограде

На новой производственной площадке могут собирать до тысячи 5D-принтеров в год. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде компания «Стереотек» при помощи программ господдержки запустила первое не только в стране, но и в мире серийное производство 5D-принтеров. На новой производственной площадке в Ворошиловском районе в год могут собирать 960 уникальных машин, которые печатают промышленные запчасти, замещая импортные оригиналы, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

5D-принтер с пятиосевой технологией печати 5DTech – собственная разработка волгоградской компании. Он позволяет наклонять и вращать заготовку, в результате нити переплетаются между собой, деталь выходит более прочной, к тому же в нее можно интегрировать металлические элементы, чего нельзя сделать на стандартном 3D-принтере.

Любую запчасть или расходный материал на этом оборудовании можно изготовить всего за несколько часов и с существенной экономией. По оценкам экспертов компании, только на одном типе детали выгода для клиента при использовании аддитивных технологий может составить до 200 миллионов рублей в год. Волгоградские 5D-принтеры уже используют такие компании как «Северсталь», «Нефтемаш», TEXXCORE, Grass, клиенты есть в ОАЭ, Узбекистане, Азербайджане.

Проект компании «Стереотек» в этом году вошел в топ-100 лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени-2022». С января «Стереотек» получил 100 миллионов рублей качестве грантов и инвестиций, которые использовал на развитие бизнеса и расширение производства.