Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине 20-летнего морпеха Алексея Калианиди

Фото: школа №31 города Петров Вал.

21 октября в городе Петров Вал Волгоградской области сотни жителей проводили в последний путь 20-летнего морпеха Алексея Калианиди. Военнослужащий героически погиб в ожесточенном бою с националистами в ходе спецоперации на Украине. Трагичное известие сайту volgograd.kp.ru сообщили в школе №31, где учился Алексей.

«Для нас всех жизнь Лёши, отданная за мирное небо, - личная боль, трагедия, горе. Всего 20…. Такая короткая жизнь, полная мужества и достоинства», - написали представители школы.

Учителя и ученики вспоминают об Алексее как об очень справедливом, храбром человеке, который всегда был душой класса, уважал старших и защищал слабых. У него было много планов на жизнь, но судьба распорядилась иначе - молодому бойцу пришлось отправиться на фронт защищать Родину.

«Леша отдал свою жизнь, чтобы другие могли жить. Он настоящий патриот, и это высшая доблесть для юноши, человека, защитника», - написали педагоги.

Алексея Калианиди похоронили на городском кладбище.

Наша редакция выражает глубокие соболезнования родным военнослужащего, мужественно защищавшего страну.