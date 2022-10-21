В Волго-Ахтубинской пойме в водоеме устанавливают глиняный замок

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волго-Ахтубинской пойме идут восстановительные работы на озере Два Брата. Сейчас специалисты приступили к основному этапу. Проводится устройство глиняного замка. Такая технология используется в Волгоградской области впервые. Она обеспечивает сохранение водности озера даже в засушливые годы и меженный период. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомприроды.

Восстановление озера Два Брата в пойме началось летом. Подрядчик расчистил протоки, питающие водоем, сделал 2 водопропускных сооружения для обеспечения притока воды в паводковый период, провел углубление ложи озера. Сейчас ведется замена иловых и песчаных отложений глинистым грунтом.

Специалисты настелют на дно озера 42 тысячи тонн глины. Для устройства глиняного замка породу добывают в Волгоградской области. Используется бентонитовая глина, которая отличается повышенной прочностью и гидроизоляцией, что препятствует уходу влаги в грунтовые воды.